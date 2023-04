Fußball-Oberliga Klassenerhalt rückt für 1. FC Kleve näher

Der Coach konnte sein Team in Bestbesetzung auf den Rasen schicken. In der Innenverteidigung lief Dano Evrard an der Seite von Nedzad Dragovic auf, Hasan Akcakaya und Luca Thuyl sorgten im Zentrum für Kreativität. Dennoch starteten die Gastgeber denkbar schlecht in die Partie. Nach einem schnellen Konter traf Peer Winkens (3.) unbedrängt zur frühen Führung. Die Hintermannschaft des Fusionsklubs stand ungeordnet. „Das war natürlich ein ungünstiger Zeitpunkt für einen Gegentreffer. Aber wir wurden nicht nervös und haben uns danach in das Spiel gebohrt“, sagte Akpinar.