Kurz vor Schließung des Transferfensters 1. FC Kleve holt Spieler des SV Straelen

Der 20-Jährige ist in Krefeld aufgewachsen und hat dort für den KFC Uerdingen gespielt. Er wechselte dann zu Borussia Mönchengladbach. Für die Borussia ist Schütz in der A- und B-Junioren-Bundesliga aufgelaufen und gehörte anschließend zum Kader der zweiten Mannschaft in der Regionalliga, ehe er im Sommer an die Straelener Römerstraße wechselte.