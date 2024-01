Fußball-Oberliga 1. FC Kleve auf Schalke mit zwei Gesichtern

Kurz nach dem Anpfiff kam Schalkes Bilal Brusdeilins bereits im Strafraum zu Fall, der Gefoulte traf in der zehnten Minute aus elf Metern Entfernung zur Führung. Nach Vorlage von Tristan Osmani erhöhte Brusdeilins (20.) zum 2:0. Und wenige Augenblicke danach sorgte Jean-Paul Ndiaye per Flachschuss in die rechte Ecke für den dritten Treffer. „Wir haben sehr schwer ins Spiel gefunden und wurden regelrecht überrannt“, sagte Akpinar. Als die Tore zwei und drei fielen, agierte der 1. FC Kleve in Unterzahl, da Angreifer Alfred Appiah, der im Winter vom Ligakonkurrenten SC St. Tönis gekommen ist, verletzt außen vor war, und die Rot-Blauen nicht schnell genug Ersatz einwechseln konnten. In der 34. Minute traf Vitalie Becker dann per Weitschuss zum Endstand, Kleves Torhüter Haakon Pomorin blieb ohne Chance.