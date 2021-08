Fußball-Oberligist 1. FC Kleve : Trainer Akpinar ist trotz der Niederlage zufrieden

Kleve Die Mannschaft verliert stark ersatzgeschwächt beim westfälischen Oberligisten SV Schermbeck mit 2:3. Calvin Top und Mike Terfloth erzielen die Treffer.

Die Personaldecke beim Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve ist in diesen Tagen bemerkenswert dünn. Am Sonntag standen Trainer Umut Akpinar für die Testpartie gegen den westfälischen Oberligisten SV Schermbeck nur elf Feldspieler zur Verfügung. Wichtige Kräfte wie Pascal Hühner, Fabio Forster, Danny Rankl oder Nedzad Dragovic fallen verletzungsbedingt oder aufgrund von Urlaub aus. Dennoch schlugen sich die Rot-Blauen abermals wacker, schlussendlich setzte es auswärts eine 2:3 (1:1)-Niederlage. In der Startelf standen unter anderem in Calvin Top oder Luca Wiens Nachwuchsakteure, die bereits die Vorbereitung bei der ersten Mannschaft absolviert haben.