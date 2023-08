Fußball-Oberliga 1. FC Kleve ohne Chance bei Spitzenteam

Und in der 19. Minute kamen die Gäste erstmals aussichtsreich vors gegnerische Tor. Luca Thuyl kam aus kurzer Distanz zentral zum Abschluss, doch der Ball kullerte am Tor vorbei. In der Folge bekamen die Zuschauer kaum mehr Höhepunkte geboten, ehe Lukas Korytowski in der 42. Minute nach feiner Vorarbeit von Luca Pinke zum 1:0 für die Spielvereinigung Schonnebeck traf, im Strafraum der Klever herrschte mächtig Unordnung. „Wir haben das Gegentor in einer Phase bekommen, in der wir das bessere Team waren. Das war sehr ärgerlich“, sagte Akpinar. Wenig später ging es vorzeitig in die Kabine, weil ein kräftiges Unwetter über dem Essener Norden aufzog.