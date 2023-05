Fußball-Oberliga 1. FC Kleve bekommt Grenzen aufgezeigt

Am Bresserberg geht man davon aus, dass wahrscheinlich noch ein Sieg für den Klassenerhalt nötig ist. Dieser Erfolg soll schon in dieser Woche gelingen: Am Mittwochabend, 20 Uhr, ist der 1. FC Kleve wieder vor heimischem Publikum gefordert. Dann geht es gegen den Tabellennachbarn TSV Meerbusch. Bitter ist, dass Torwart Ahmet Taner auch gegen Meerbusch noch gesperrt ausfällt. Die Präsenz und die Paraden des Stammkeepers wurden am Freitag schmerzlich vermisst.