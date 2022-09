Fußball-Oberliga : 1. FC Kleve ist in Ratingen chancenlos

Der 1. FC Kleve, hier Mike Terfloth (am Ball), geriet bereits früh in Rückstand. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen/Kleve Das Team kassiert nach drei Pflichtspiel-Siegen in Folge eine verdiente 2:4-Niederlage. „Der Gegner war uns in allen Belangen überlegen“, sagt Trainer Umut Akpinar.

Beim 1. FC Kleve kehrte Außenverteidiger Kai Robin Schneider nach seiner Sperre zurück in die Startelf. Überraschungen hielt Coach Umut Akpinar allerdings nicht bereit, Dano Evrard lief erneut in der defensiven Viererkette auf. Bei Germania Ratingen fehlte im Angriff Prominenz: Ex-Profi Moses Lamidi saß auf der Ersatzbank, der ehemalige Liverpool-Spieler Samed Yesil stand nicht im Kader. Stattdessen lief Ali Hassan Hammoud im Sturm auf, der bis zum Sommer 2020 für den 1. FC Kleve gekickt hatte.

Der Gastgeber, der zur Spitzengruppe der fünfthöchsten deutschen Spielklasse zählt, startete dominant in die Partie auf Kunstrasen. Kleves Schlussmann Ahmet Taner (11.) parierte bereits früh mit einem starken Reflex gegen Gianluca Silberbach. Wenig später folgte aber das Gegentor: Stürmer Tom Hirsch (12.) traf aus 15 Metern Entfernung sehenswert zum 1:0 für Germania Ratingen in den Winkel.

Nach Vorarbeit von Frederik Meurs traf Niklas Klein-Wiele (39.) den Ball in aussichtsreicher Position nicht vollends. Tom Hirsch lief kurz vor dem Seitenwechsel auf Ahmet Taner zu, der Schuss war aber zu unplatziert. Der Angreifer kam wenig später erneut zum Abschluss, so hätte die Ratinger Führung zur Pause sogar noch höher ausfallen können.

Doch der Gastgeber stellte den alten Vorsprung zügig wieder her, nachdem der Klever Kapitän Fabio Forster den Ball am eigenen Strafraum leichtfertig abgegeben hatte. Germania Ratingen hatte leichtes Spiel, Tom Hirsch (72.) traf ohne große Gegenwehr. Fast im Gegenzug zog Frederik Meurs (74.) erfolgreich aus der Distanz ab – und brachte mit seinem Treffer zum 2:4 noch einmal einen Hauch von Spannung in die Partie. Danny Rankl köpfte kurz darauf nur knapp neben das Tor. Der Klever Keeper Taner, der einen ereignisreichen Abend erlebte, musste gegen Demircan (82.) abermals sein Können unter Beweis stellen.Die aufopferungsvoll kämpfende Gäste kamen nicht mehr zurück in die Partie.