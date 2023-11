Fußball-Oberliga Die Negativserie des 1. FC Kleve hält an

Die Negativserie des 1. FC Kleve hat sich fortgesetzt. Am Sonntag musste der Fußball-Oberligist beim 1:5 (0:2) beim SV Sonsbeck die vierte Niederlage in Folge hinnehmen. „Das Ergebnis ist sehr frustrierend, zumal wir über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht haben“, sagte Umut Akpinar, Trainer des 1. FC Kleve. Besonders unglücklich war er mit dem Auftritt des Schiedsrichters. „Seine Entscheidungen müssen wir schlucken, auch wenn sie teils unfassbar waren. Ich will auch nichts beschönigen, bei den Gegentoren sahen wir nicht gut aus“, so Akpinar. Durch den Sieg ziehen die Sonsbecker in der Tabelle an den Klevern, die nun auf Platz zehn stehen, vorbei.