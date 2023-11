Fußball-Oberliga Die Talfahrt des 1. FC Kleve dauert an

Die Talfahrt des 1. FC Kleve hat sich fortgesetzt. Der Fußball-Oberligist musste am Sonntag in der Eroglu-Arena eine 1:4 (0:1)-Niederlage in der Heimpartie gegen den TSV Meerbusch hinnehmen und hat damit bereits das fünfte Spiel in Folge verloren. Das letzte Erfolgserlebnis der Mannschaft von Trainer Umut Akpinar liegt schon mehr als einen Monat zurück. Mitte Oktober gab es einen 3:1-Heimsieg gegen den damaligen Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg.