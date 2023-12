Fußball-Oberliga Der 1. FC Kleve taumelt der Abstiegszone entgegen

Vor allem die Art und Weise, wie sich das Team präsentierte, dürfte vielen Fans zu denken geben. Denn der 1. FC Kleve konnte dem Gegner nie Paroli bieten, obwohl Mülheim auch nur eine mittelmäßige Leistung bot. Der Neuling war in kämpferischer Hinsicht besser und hatte ein klares Chancenplus. Selbst wenn man berücksichtigt, dass beim 1. FC Kleve in Niklas Klein-Wiele, Frederik Meurs, Luca Thuyl und Philipp Divis vier Leistungsträger fehlten, war der Auftritt enorm blass und blutleer. In dieser Verfassung zählt die Mannschaft zum Kreis der Abstiegskandidaten. Da ist es gut, dass es nun in die Winterpause geht. Bis Sonntag, 18. Februar, hat Umut Akpinar jetzt Zeit, sein Team wieder in die Spur zu bringen – dann steht das Heimspiel gegen die SpVg Schonebeck an.