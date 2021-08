Fußball-Oberliga : 1. FC Kleve lässt beim 1:2 zu viele Torchancen aus

Luca Thuyl (am Ball) vergab in der ersten Halbzeit eine gute Möglichkeit zur Klever Führung. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Die Mannschaft zeigt gegen den U-19-Bundesligisten RW Oberhausen Schwächen im Abschluss. Trainer Umut Akpinar ist trotz der Niederlage aber mit der Leistung des Teams zufrieden.

Der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve verlor am Samstag im Stadion Bresserberg sein Testspiel gegen die U 19 von Rot-Weiß Oberhausen mit 1:2 (0:0). Trainer Umut Akpinar war trotz der Niederlage aber zufrieden mit dem, was seine Mannschaft gegen den Gegner, der in der Jugend-Bundesliga aufläuft, gezeigt hatte. „Das Ergebnis ist für mich zweitrangig, zumal wir morgens noch trainiert haben. Für mich zählt in erster Linie, dass wir in taktischer Hinsicht eine Menge von dem umgesetzt haben, was wir uns für dieses Spiel vorgenommen hatten. Deshalb war es für mich ein guter Test“, sagte Akpinar.