Fußball-Oberliga Klare Niederlage für den 1. FC Kleve

Der 1. FC Kleve hat in der Fußball-Oberliga vor eigenem Publikum eine deutliche Niederlage kassiert. Bei der Mannschaft lief am Sonntag in der Eroglu-Arena beim 0:4 (0:1) in der Begegnung gegen den SC Union Nettetal nicht viel zusammen. Sie ist nach der dritten Niederlage in Folge auf den achten Tabellenplatz zurückgefallen und hat mit 19 Punkten auf dem Konto erst einmal den Kontakt zur Spitzengruppe verloren. Dabei konnte Trainer Umut Akpinar in der Partie auf drei Leistungsträger zurückgreifen, die zuletzt gefehlt hatten, weil sie angeschlagen waren. Fabio Forster, Philipp Divis und Danny Rankl rückten wieder in die Stammformation. Doch auch sie konnten die hohe Niederlage gegen die vor allem in der Offensive stark aufspielenden Gäste nicht verhindern.