Fußball-Oberliga 1. FC Kleve steckt weiter tief im Abstiegskampf

Der 1. FC Kleve steckt in der Fußball-Oberliga weiter tief im Abstiegskampf. Die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar musste sich am Freitagabend auf dem Kunstrasenplatz im Stadion am Bresserberg im Heimspiel gegen den bis dahin nur einen Punkt besseren VfB Homberg mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Die Niederlage gegen einen recht bieder agierenden Gegner war äußerst überflüssig. „Ein Unentschieden wäre das gerechtere Ergebnis gewesen. Dieses Spiel hatte keinen Sieger verdient. Es ist sehr bitter, dass wir mit leeren Händen da stehen“, sagte Akpinar. Die Bilanz der vergangenen acht Spiele fällt für die Klever damit sehr dürftig aus – in diesem Zeitraum holte die Mannschaft nur magere vier Punkte.