Fußball-Oberliga Dritte Niederlage in Serie für den 1. FC Kleve

Dem 1. FC Kleve fehlte es im Offensivspiel an Kreativität. Und wenn der Ball mal in Strafraumnähe zirkulierte, zeigten sich die Rot-Blauen wenig kaltschnäuzig im Abschluss – ein Problem, das die Mannschaft seit Wochen beschäftigt. So war die Niederlage nicht unverdient. „In der Summe geht das Ergebnis in Ordnung“, sagte Akpinar. „Uerdingen ist auch nicht unbedingt unsere Kragenweite, obwohl wir natürlich etwas holen wollten.“