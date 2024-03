Fußball-Oberliga Die Abstiegssorgen des 1. FC Kleve wachsen

So ließ der 1. FC Kleve erneut unglücklich Punkte liegen. Wie in der Vorwoche, als die Sportfreunde Hamborn 07 im Stadion am Bresserberg in der Nachspielzeit das 1:1 erzielt hatten. „In den letzten beiden Spielen hätten wir uns in der Tabelle absetzen können, das ist nicht gelungen. Daher ist die Enttäuschung umso größer“, sagte Akpinar. Der Vorsprung vor der Abstiegszone schmilzt. Und nun geht es gegen starke Gegner. Schon am Mittwochabend, 20 Uhr, wartet das Heimspiel gegen den TVD Velbert. In der Folge stehen die Auswärtsspiele gegen Germania Ratingen 04/19 sowie die Sportfreunde Baumberg an. „Es ist im Grunde ganz egal, gegen wen es geht und wo der Gegner in der Tabelle steht: Wir müssen in der aktuellen Situation unbedingt punkten“, sagte Umut Akpinar. „Wichtig ist allerdings auch, dass wir beim Herausspielen der Chancen stabil bleiben.“