Fußball-Oberliga 1. FC Kleve enttäuscht beim Schlusslicht

Im zweiten Durchgang zeigten die Klever dann aber ein anderes Gesicht. Die Aggressivität in den Zweikämpfen ließ zu wünschen übrig, der unbedingte Drang zum gegnerischen Tor war nicht mehr erkennbar. „Wir haben eigentlich immer weiter abgebaut und es versäumt, in die Zweikämpfe zu kommen“, sagte Akpinar. So war plötzlich wieder alles offen. Eine erste aussichtsreiche Gelegenheit hatten die Duisburger in der 57. Minute, als Emre Sahin Keeper Andre Barth zu einer starken Parade zwang. Im Gegenzug hätte Nachwuchskicker Diwan Duyar (60.) aus zentraler Position treffen können, der Angreifer köpfte zudem in der 65. Minute nur knapp übers Tor. An Chancen mangelte es den Gästen also nicht.