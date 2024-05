Spieler bricht zusammen 1. FC Kleve erkämpft sich einen Punkt trotz Schrecksekunde

Den besseren Start erwischten tatsächlich die Gastgeber. Der Ball lief gut in den Reihen der Blau-Gelben. Schon in der zweiten Minute köpfte Nettetals Leon Falter an den Pfosten. In der 14. Minute scheiterte der Mittelfeldspieler aus kurzer Distanz an Kleves Keeper Ahmet Taner. „Ahmet hält uns da im Spiel, das war richtig stark“, sagte Akpinar. Union Nettetal hatte auch deutlich mehr Ballbesitz, die Rot-Blauen standen lange tief in der eigenen Hälfte. Peer Winkens (39.) versuchte es für die Gastgeber aus der Distanz, sein Schuss verfehlte das Tor nur knapp.