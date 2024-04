Fußball-Oberliga 1. FC Kleve landet einen Befreiungsschlag

Zu diesem Zeitpunkt lag der 1. FC Kleve schon mit 1:0 vorne. Nach einem klasse Freistoß von Fabio Forster wuchtete sich der aufgerückte Dragovic in den Ball und köpfte unhaltbar zum 1:0 ein (2.). Eine Doppelchance gab es in Minute 13, doch Niklas Klein-Wiele und Heynen scheiterten. Aber als der kaum zu bremsende Akcakaya im Strafraum unsanft gestoppt wurde, bewies Dragovic Nervenstärke und verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zum 2:0 (37.). Trotz der deutlichen Führung wurde das Spiel der Klever fahriger. Heynen hätte in Minute 48 alles klar machen können, doch das Talent fand im gegnerischen Keeper seinen Meister. Immer stärker wurde aber auch der Gegner, der im Laufe der Partie im Mittelfeld die Oberhand gewann. Aber ein sicherer Schlussmann Ahmet Taner bewahrte seine Mannschaft vor einem Gegentor. Glück hatte er aber auch, denn als der kurz zuvor eingewechselte Amin Bouzraa mit einem Gewaltschuss das Quergebälk traf, wäre auch er machtlos gewesen (72.). Schon am Mittwoch muss der 1. FC Kleve wieder antreten. Am 1. Mai stellt sich die Mannschaft von Umut Akpinar ab 15.15 Uhr beim Tabellenzehnten Union Nettetal vor, der noch nicht endgültig aus dem Schneider ist.