Fußball-Oberliga 1. FC Kleve zieht mit 0:2 den Kürzeren

Im Prinzip trat Akpinar gegen den Traditionsklub mit dem letzten Aufgebot an. Kapitän Fabio Forster blieb wegen seiner vierten Gelben Karte außen vor. Luca Thuyl und Philipp Divis mussten wegen ihrer Blessuren passen. Und Mittelfeldregisseur Niklas Klein-Wiele laboriert nach wie vor an seinem Kreuzbandriss. Damit fielen gleich vier Akteure aus, die das Klever Spiel entscheidend prägen. Ausfälle, die der Oberligist nicht kompensieren kann. Und ein weiterer Ausfall droht: Mittelstürmer Danny Rankl zog sich bei einem Pressschlag eine Verletzung am Sprunggelenk zu.