Trainer des 1. FC Kleve spricht Klartext Umut Akpinar: „Wir müssen mit Perspektive überzeugen“

Akpinar Tatsächlich hat mich das Abschneiden des 1. FC Monheim überrascht. Er ist sehr finanzstark und habt regionalliga-erfahrene Spieler in seinen Reihen. Auch die Infrastruktur in Monheim ist überragend. Ich kenne die Gründe nicht, weshalb es in dieser Saison beim 1. FC Monheim nicht läuft, aber wir können daraus dennoch Schlüsse ziehen: Man darf sich in dieser Liga nie zu sicher sein. Zu Beginn der Saison hatten wir einen einstelligen Tabellenplatz als Saisonziel angepeilt. Nach dem Fehlstart haben wir dieses Ziel nach unten korrigiert, für uns zählte nur noch der Klassenerhalt. Mit dieser Zielsetzung haben sich alle identifiziert, wir haben an einem Strang gezogen – vom Trainer über den Vorstand und die Spieler bis zum Platzwart. Das hat uns Halt gegeben.