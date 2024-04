Außenverteidiger des 1. FC Kleve Frederik Meurs ist auf dem Weg zurück

Trainer Umut Akpinar sagt mit Blick auf das Spiel am Freitagabend: „Wir haben in jedem Spiel eine Chance, so ist es auch jetzt. Aber es geht gegen die aktuell beste Mannschaft der Liga, die die Spielklasse seit Saisonbeginn dominiert.“ Und: „Die Baumberger spielen ohne Wenn und Aber eine super Saison. Eigentlich war das auch im Vorfeld der Saison klar, wenn man sich die Qualität in der Mannschaft ansieht.“ In den vergangenen Jahren seien die Sportfreunde immer wieder von Verletzungsmiseren ausgebremst worden, hohe Qualität aber sei im Kader stets vorhanden gewesen. „Und dennoch fahren wir dahin, um etwas mitzunehmen. Denn wir müssen unbedingt punkten“, so Akpinar, dessen Mannschaft auf Platz 14 steht.