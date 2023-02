Einordnung vor Spiel am Sonntag 1. FC Kleve: Vom Phänomen des Angstgegners

Wie schlug sich der 1. FC Kleve in der Vergangenheit gegen den 1. FC Monheim? Seit dem Sommer 2018 trafen die Klubs in Liga und Pokal insgesamt acht Mal aufeinander. Die Bilanz: Sieben Mal setzte sich der 1. FC Monheim durch, ein Mal trennte man sich unentschieden. Dem Team von Trainer Umut Akpinar ist noch kein Sieg gelungen. Dabei gab es nie einen ernsthaften Klassenunterschied zwischen den Mannschaften. Die Partien waren immer spannend, doch dem 1. FC Kleve fehlte zu häufig das Spielglück. Eine These liegt also nahe: Der 1. FC Monheim ist der Angstgegner schlechthin.