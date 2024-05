Nichtabstiegs-Party am Bresserberg „Wir wollen den letzten Schritt gehen“

Am Sonntag könnte es soweit sein: Mit einem Punkt gegen den Tabellen-15. DJK Adler Union Frintrop (Anpfiff um 15 Uhr) könnte der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve den Klassenerhalt in der fünfthöchsten Spielklasse perfekt machen – wie in der Vorsaison am vorletzten Spieltag. Umut Akpinar, seit 2017 Trainer am Bresserberg, erklärt im Gespräch, wie er auf sein Team, die Konkurrenz und seinen Herzensklub Borussia Dortmund schaut.