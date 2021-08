Umut Akpinar, Trainer des 1. FC Kleve : „Lassen uns von Platz fünf nicht blenden“

Interview Kleve Der Trainer des Fußball-Oberligisten spricht über die Vorbereitung, die Neuzugänge und das Saisonziel. Außerdem verrät er, welche Mannschaften den Ton in der Liga angeben könnten. Am Sonntag startet er mit seinem Team gegen den TSV Meerbusch.

Der 1. FC Kleve startet am morgigen Sonntag, 15 Uhr, mit einem Heimspiel gegen den TSV Meerbusch in die Saison. Sie scheint ein hartes Stück Arbeit für die Mannschaft zu werden. Denn für Umut Akpinar, Trainer des 1. FC, ist die Klasse „sehr, sehr stark“ besetzt. Der 44-Jährige spricht im Interview über die Vorbereitung, die Neuzugänge und das Ziel des Oberligisten.

Das als Generalprobe geplante Spiel gegen die DJK SF Lowick ist am vergangenen Sonntag ausgefallen. Ist das ein Nachteil, zumal sie in der Vorbereitung nie mit dem kompletten Team spielen konnten?

Akpinar In der Vorbereitung ist es eigentlich normal, dass immer wieder Spieler fehlen, weil sie Urlaub haben oder verletzt sind. Doch in der letzten Testpartie gegen den SV Schermbeck standen mir dann nur noch elf Feldspieler zur Verfügung, darunter waren zwei Akteure, die gerade aus der Jugend gekommen sind. Deswegen hätten wir gegen Lowick gerne noch einmal gespielt, um in den Rhythmus zu kommen. Doch leider hat der Gegner die Partie abgesagt. Wir haben stattdessen am Sonntag gezielt taktische Dinge trainiert. Das war zwar kein vollständiger Ersatz für ein Spiel, aber trotzdem wichtig.