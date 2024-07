Abschied vom Torjäger Wieso Stürmer Danny Rankl den Fußball-Oberligisten FC Kleve verlässt

Im weiteren Saisonverlauf folgten immer wieder kleinere Blessuren, so konnte der Routinier unter Trainer Umut Akpinar nicht immer mitwirken. Die Saisonbilanz: vier Treffer in 22 Partien. „Das war für mich nicht zufriedenstellend“, sagt der Familienvater, dem in drei Spielzeiten am Bresserberg insgesamt 34 Treffer gelangen. So schaut er auch zufrieden auf die Zeit bei den Rot-Blauen zurück – zumal er eigentlich immer einen Stammplatz als „Neuner“ sicher hatte. „Ich habe beim 1. FC Kleve eine tolle Zeit erlebt, habe viele Jungs kennengelernt, mit denen ich jetzt privat befreundet bin und bleiben werde. Und das Trainerteam ist sowieso großartig, der Verein ist super geführt“, sagt Rankl. Beim 1. FC Kleve hat Kaderplaner Georg Mewes für die Angreifer-Position bereits zwei Nachfolger verpflichtet: Dario Gerling kommt vom Ligakonkurrenten SC St. Tönis, Jamie van de Loo vom SV Sonsbeck. Sie sollen für mehr Torgefahr sorgen.