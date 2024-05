Zu- und Abgang Tim Haal bleibt beim 1. FC Kleve, Marvin Müller geht

Anders hat sich Marvin Müller entschieden, der im Winter vom Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter gekommen war. Der 28-Jährige stand unter Trainer Umut Akpinar in der Rückserie bloß drei Mal auf dem Platz, Verletzungen hatten ihn immer wieder aus dem Takt gebracht. Nun will sich Müller bei den Sportfreunden 97/30 Lowick beweisen, die in der Landesliga auf einem starken fünften Tabellenplatz stehen. „Marvin Müller hatte es aufgrund von Blessuren in der Rückrunde nicht leicht, wir wünschen ihm auf seinem weiteren sportlichen Weg viel Erfolg“, sagt der Kaderplaner, der zeitnah auch mit Kapitän Fabio Forster über eine Vertragsverlängerung sprechen will.