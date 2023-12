Fußball-Oberliga „Wir müssen uns Glück hart erarbeiten“

Zwei Partien warten vor der Winterpause noch auf den Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve. Am Sonntag, 14.15 Uhr, geht es in der heimischen Eroglu-Arena gegen ETB Schwarz-Weiß Essen, in der nächsten Woche dann gegen den Mülheimer FC 97. Für die Rot-Blauen geht es zuvorderst darum, den Vorsprung vor der Abstiegszone zu wahren, der derzeit noch sechs Punkte beträgt. Trainer Umut Akpinar, der seit dem Sommer 2017 am Bresserberg an der Seitenlinie steht, erklärt im Gespräch, wie er auf die sportliche Situation des Tabellenelften schaut.