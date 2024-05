Spannender Abstiegskampf So stehen die Chancen des 1. FC Kleve

Tabelle Der 1. FC Kleve steht auf dem drittletzten Tabellenplatz, Rang 15. Noch ist unklar, was diese Platzierung am Saisonende bedeuten würde. Das ist von zwei Faktoren abhängig. Wäre eine Mannschaft aus der Regionalliga West in die Oberliga Niederrhein abgestiegen, wäre der 15. Platz ein Abstiegsplatz. Allerdings hat die U23 von Borussia Mönchengladbach den Klassenerhalt perfekt gemacht, mithin ist diese Gefahr gebannt. Problematisch wäre es für den Fünftzehnten aber auch, wenn kein Oberliga-Team aufsteigen würde. Bedingung dafür ist mindestens Platz drei. An der Tabellenspitze stehen derzeit die Sportfreunde Baumberg sowie die Spielvereinigung Schonnebeck. Aber: Beide Teams haben keine Viertliga-Lizenz beantragt. Immerhin: Der aktuell drittplatzierte KFC Uerdingen will den Schritt gehen.