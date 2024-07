Fußball-Oberligist kennt nun die Spieltermine 1. FC Kleve startet erneut im Ruhrgebiet in die neue Saison

Und worauf liegt der Fokus im Training? Auch mit Blick auf die acht Abgänge sei es in der Sommervorbereitung wichtig, am Teamgefüge zu arbeiten. „Es muss eine Einheit entstehen. Da hilft jede Trainingseinheit, jedes Treffen und jedes Spiel“, so Akpinar. Schließlich gilt die Geschlossenheit als Markenzeichen des 1. FC Kleve – nicht zuletzt deshalb spielen die Rot-Blauen seit nunmehr sechs Jahren in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse. Zudem will das Trainerteam freilich hart an der Fitness arbeiten, die Mannschaft gilt im Ligavergleich konditionell als blendend aufgestellt. „Bislang passt es sehr gut, ich habe ein gutes Gefühl“, so der Trainer. Fünf Wochen Sommervorbereitung warten noch.