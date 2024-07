Turnier für Formcheck 1. FC Kleve startet am Mittwoch beim Setex-Cup

Erster Gegner für den 1. FC Kleve ist am Mittwochabend um 18.30 Uhr der VfL Rhede. Um 19.35 Uhr steigt das Duell mit dem Gastgeber. Am Donnerstag folgen die Vorrundenspiele der Gruppe B. Die Mannschaften, die die Vorrunde auf den Tabellenplätzen eins und zwei beenden, erreichen die Halbfinal-Spiele, die am kommenden Samstag ab 15 Uhr ebenfalls in Dingden ausgespielt werden. Die Partie um Platz drei steigt am Samstag um 17.10 Uhr, das Finale ist für 18 Uhr angesetzt.