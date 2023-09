Fußball-Niederrheinpokal 1. FC Kleve will Einzug ins Achtelfinale schaffen

Am Sonntag erkämpfte sich der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve beim 1:1 bei den Sportfreunden Hamborn 07 nur einen Zähler. Unzufrieden waren die Rot-Blauen aber nicht, war es doch die vierte Partie in Serie ohne Niederlage. Am Mittwochabend, 19.30 Uhr, aber zählt nur ein Sieg. Dann geht es in der zweiten Runde des Niederrheinpokals in der heimischem Eroglu-Arena gegen den Ligakontrahenten ETB Schwarz-Weiß Essen.