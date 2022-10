Spiel beim TVD Velbert : Diwan Duyar auf dem Weg nach vorn

Kleve Der 19-jährige Offensivakteur gilt als einer der Hoffnungsträger beim Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve. Unter Trainer Umut Akpinar macht er große Schritte.

An die 3:4-Heimniederlage gegen den SV Sonsbeck erinnern sich die Verantwortlichen des Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve nicht mehr allzu gerne. Mitte September waren die Rot-Blauen bisweilen an die Wand gespielt worden. Die Niederlage hätte noch deutlicher ausfallen können. Der einzige Kicker, der für Lichtblicke sorgte, war Diwan Duyar. Eine halbe Stunde durfte der 19-Jährige mitwirken und erzielte einen Treffer. Der flinke Rechtsfuß bewies, mächtig Talent mitzubringen.

Schon zum Ende der vergangenen Saison übernahm Diwan Duyar beim 1. FC Kleve eine wichtige Rolle, weil gleich mehrere Stammspieler verletzt ausgefallen waren. Nun ist der Youngster, der die Nachwuchsteams von Rot-Weiß Oberhausen und des 1. FC Mönchengladbach durchlaufen hat, fester Bestandteil der ersten Mannschaft. „Ich finde, dass ich mich seit meinem ersten Einsatz spielerisch weiterentwickelt habe. Dennoch ist noch sehr viel Luft nach oben. Deshalb arbeite ich jeden Tag hart an mir, sodass ich der Mannschaft helfen kann, wenn ich vom Trainer Einsatzminuten bekomme“, so Diwan Duyar.

Einen Anspruch auf einen Stammplatz hat der Offensivakteur noch nicht. Schließlich ist die Konkurrenz mit Niklas Klein-Wiele, Pascal Hühner oder Danny Rankl groß. „Gerade an der Physis muss und will ich noch arbeiten“, sagt der junge Mann, der auf dem Fußballplatz recht schmächtig anmutet.

Die Rot-Blauen hatten zuletzt einen wichtigen 5:1-Sieg gegen das Schlusslicht FSV Duisburg eingefahren. Zuvor erlebte das Team von Trainer Umut Akpinar eine Durststrecke, daher war der Erfolg gewissermaßen ein Befreiungsschlag. Diwan Duyar wurde in der Schlussphase eingewechselt, ein Tor gelang ihm aber nicht. „Ich glaube, dass jeder gesehen hat, dass wir es uns am Saisonanfang schwergemacht haben. Dennoch haben wir in der Partie gegen den FSV Duisburg super gespielt und das umgesetzt, wozu wir in der Lage sind. Wenn wir unsere Leistung weiterhin so abrufen, steht uns nichts im Wege. Dann werden wir Punkte sammeln“, sagt Duyar.