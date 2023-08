Fußball-Oberliga Diwan Duyar ist beim 1. FC Kleve auf der Überholspur

Seit dem Frühjahr 2022 gehört der Angreifer zur Oberliga-Mannschaft. Bislang traf er in 42 Partien sieben Mal. Einen Stammplatz konnte Duyar dauerhaft aber noch nicht erobern, er galt bis zuletzt eher als Edeljoker. Doch nun werden die Karten neu gemischt. „Jeder möchte gerne einen Stammplatz haben. Aber das ist in meinem Alter in der Oberliga nicht üblich. Ich werde hart daran arbeiten, dass es in diesem Jahr klappt“, so Duyar. Bisweilen wirkt das Nachwuchstalent noch zu schmächtig – besonders im Vergleich mit den vor allem körperlich starken Innenverteidigern in der fünfthöchsten deutschen Klasse. „Ich finde, dass ich unbedingt an den Umschaltbewegungen arbeiten muss, da das Tempo in der Oberliga sehr hoch ist“, sagt Duyar. Zudem wolle er vor dem gegnerischen Tor schneller zum Abschluss kommen. „Das ist speziell auf meiner Position wichtig“, so der Stürmer.