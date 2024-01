Fußball 1. FC Kleve erreicht ein Remis beim Ex-Bundesligisten

Der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve hat in seinem ersten Testspiel nach der Winterpause ein Remis erreicht. Die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar schaffte am Sonntag ein 1:1 (1:1) bei der SG Wattenscheid 09, die in der Oberliga Westfalen mit nur sieben Punkten auf dem Konto auf dem letzten Tabellenplatz steht. Allerdings hat der ehemalige Bundesligist in der Winterpause personell enorm nachgelegt, um nicht in die Sechstklassigkeit abzurutschen.