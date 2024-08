Neuzugänge hinterlassen guten Eindruck Der Umbruch beim 1. FC Kleve zeigt positive Wirkung

Beim Klever Club hat sich in den vergangenen Wochen viel getan. Denn eins will der Verein auf jeden Fall verhindern. „Wir wollen nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Die vergangene Saison hat mir gereicht“, sagt Georg Mewes, Sportlicher Leiter des 1. FC. In der zurückliegenden Spielzeit lief es nicht nach Plan. Erst am vorletzten Spieltag brachte die Elf durch eine 2:2-Punkteteilung gegen Adler Union Frintrop den Klassenverbleib unter Dach und Fach. Zu schwach hatte sich der Oberligist in der Offensive präsentiert. In 32 Begegnungen wurden nur schmale 33 Treffer erzielt. Oft wurde aber auch zu behäbig agiert. Außerdem konnte die Elf die langen verletzungsbedingten Ausfälle des torgefährlichen Niklas Klein-Wiele und des flinken und umtriebigen Luca Thuyl nicht annähernd gleichwertig kompensieren.