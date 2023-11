Fußball-Niederrheinliga 1. FC Kleve feiert wichtigen Sieg im Abstiegskampf

Ein spätes Comeback sicherte unterdessen der JSG Walbeck/Auwel-Holt in der B-Juniorinnen-Niederrheinliga ein 2:2 (0:0) in der Begegnung bei der DJK TuSA Düsseldorf. Mia Kroppen (70., Handelfmeter) und Laura Strompen (80.+1) konterten in der Schlussphase die Düsseldorfer Treffer aus der 42. und 53. Minute.