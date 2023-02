Fußball-Oberliga 1. FC Kleve gelingt ein Befreiungsschlag

Der 1. FC Kleve hat zum ersten Mal seit viereinhalb Jahren in der Fußball-Oberliga den 1. FC Monheim geschlagen. Die Rot-Blauen setzten sich am Sonntag auswärts mit 4:1 (2:0) durch. „Wir haben gegen eine Top-Mannschaft verdient gewonnen. Der Auftritt meiner Jungs war klasse. Wir wollten aggressiv und schnell agieren – und haben genau das umgesetzt, was wir uns im Training vorgenommen hatten“, sagte der Klever Trainer Umut Akpinar, der in der Begegnung in personeller Hinsicht aus dem Vollen schöpfen konnte.