Die Leitfigur vom Bresserberg Nedzad Dragovic wird beim 1. FC Kleve 40

Nedzad Dragovic, Verteidiger beim Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve, ist 39 Jahre alt. Ein Alter, in dem die meisten Fußballer längst aufgehört haben oder kürzergetreten sind, einige sind bereits als Trainer aktiv, manche haben sich ganz vom Sport verabschiedet. Nedzad Dragovic aber ist noch immer dabei, und er wird auch in der nächsten Saison für die Rot-Blauen auflaufen. In der vergangenen Woche hat Dragovic seinen Vertrag am Klever Bresserberg um ein Jahr verlängert. „Es macht mir einfach noch zu viel Spaß, Fußball zu spielen. Und ich will mir später nicht den Vorwurf machen müssen, zu früh aufgehört zu haben. Der Körper macht noch mit, daher kann ich auch noch weitermachen“, sagt der Familienvater, der im Februar 40 Jahre alt wird und in den vergangenen Jahren schon mehrfach über sein Karriereende sprach, den Schritt aber nie gehen wollte. Immer wieder entschied er sich um, zur Freude der Klever Fans.