Fußball : 1. FC Kleve baut seine Ungeschlagen-Serie aus

Niklas Klein-Wiehle kehrte am Mittwochabend in den Kader des 1. FC Kleve zurück. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der Oberligist setzt sich mit 2:1 (0:0) beim Cronenberger SC durch. Nathnael Scheffler bringt die Gäste mit einem sehenswerten Distanzschuss in Führung. Nach dem Erfolg klettert die Mannschaft auch in der Tabelle.

Der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve ist seit vier Liga-Partien ungeschlagen. Am späten Mittwochabend setzte sich das Team von Trainer Umut Akpinar im Nachholspiel mit 2:1 (0:0) gegen das Kellerkind Cronenberger SC durch. Damit rücken die Klever in der Tabelle auf Platz 13 vor. „Wir gehen in die dritte Englische Woche, das war das siebte Spiel innerhalb von vier Wochen. Dennoch wollten wir hier unbedingt den Cronenberger SC auf Abstand halten und im Mittelfeld andocken. Das war gegen einen schwierigen und heimstarken Gegner unser Ziel. Und das ist uns gelungen“, sagte Akpinar.

Der 45-Jährige musste auswärts im Wuppertaler Stadtteil Cronenberg auf Innenverteidiger Tim Haal verzichten, der bei der Feuerwehr-Nationalmannschaft aktiv ist. So lief Dano Evrard im Abwehrzentrum auf, der eine starke Vorstellung zeigte. In den Sturm kehrten Danny Rankl und Niklas Klein-Wiele zurück, die beim 2:2 gegen den SC St. Stönis am vergangenen Sonntag noch passen mussten. Und der 1. FC Kleve war auf dem Kunstrasenplatz gleich die bessere Mannschaft. Schon nach fünf Minuten hätte Top-Stürmer Danny Rankl für das 1:0 sorgen können. „Wir sind sehr gut gestartet, danach war es ein ausgeglichenes Spiel“, sagte Akpinar.

Info Statistik zum Spiel des 1. FC Kleve Cronenberger SC Radojewski - Angelov (46. Karakus), Belzer, Burghard, Trier - Ali, El Gourari (84. Meier), Heinen, Knop - Sola, Vöpel (66. Osenberg) 1. FC Kleve Taner - Meurs, Evrard, Dragovic, Schneider - Forster, Scheffler, Thuyl (81. Top), Hühner (88. Terfloth) - Klein-Wiele (74. Plum), Rankl (83. Duyar) Tore 0:1 Nathnael Scheffler (50.), 0:2 Niklas Klein-Wiele (67.), 1:2 Marten Meier (87.) Zuschauer 150.

Tatsächlich dauerte es eine ganze Weile bis zur nächsten Gelegenheit. Eine missglückte Flanke von CSC-Akteur Luka Sola (35.) wäre beinahe ins Tor gesegelt, Kleves Keeper Ahmet Taner wäre machtlos gewesen. Wenig später durfte der Offensivakteur des Gastgebers erneut unbedrängt abschließen, Taner parierte. Die Partie war durchaus unterhaltsam. Die Teams schenkten nichts her, nicht nur im Mittelfeld kam es zu umkämpften Zweikämpfen. So stand es zur Pause 0:0.

„In der zweiten Halbzeit haben wir nochmal ein paar Dinge verändert und uns mit zwei Toren belohnt. Die Jungs haben sehr gut umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. In der Folge hatten wir das Spiel auch im Griff“, sagte Umut Akpinar. Der über 90 Minuten umtriebige Nathnael Scheffler (49.) sorgte mit einem sehenswerten Distanzschuss für die Führung. Wenige Augenblicke später landete ein abgefälschter Schuss von Luca Thuyl auf der Latte. Die Zuschauer sahen eine Drangphase der Gäste. Nach einem langen Einwurf köpfte Danny Rankl (60.) nur knapp neben das Tor.

Besser machte es Niklas Klein-Wiele in der 67. Minute. Der Angreifer schob nach einem schnellen Konter über die rechte Seite aus wenigen Metern Entfernung zum 2:0 ein. Außenverteidiger Frederik Meurs (70.) hätte aus der Entfernung erhöhen können, sein Schuss aber war nicht platziert genug. Bitter ist, dass der 20-Jährige wegen eines vermeintlichen Zeitspiels die fünfte Gelbe Karte sah. So fällt Meurs am Wochenende aus. „Ich bin mit der Leistung der Mannschaft sehr zufrieden, wir hatten das Spiel unter Kontrolle“, sagte Coach Akpinar.

Doch in der Schlussphase wurde es nochmal hektisch, nachdem Marten Meier (87.) von der Strafraumkante aus aus dem Nichts heraus für den Anschlusstreffer gesorgt hatte. „In den letzten sieben Minuten wurde es unruhig. Cronenberg hat in der zweiten Halbzeit ein Mal aufs Tor geschossen. Das war das 2:1. Dann kommt natürlich Hektik auf“, so Akpinar. Die Cronenberger, die viele große Spieler in ihren Reihen haben, agierten äußerst robust. Angreifer Luka Sola (90.) traf sogar noch ans Außennetz. Für den Ausgleich aber reichte es nicht mehr. So bleibt der Cronenberger SC, derzeit auf Platz 18, tief im Tabellenkeller. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass die Mannschaft schlichtweg zu wenig Torgefahr kreiert.