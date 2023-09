Fußball-Oberliga Der 1. FC Kleve setzt seine Serie fort

Der 1. FC Kleve steckte die Umstellungen aber gut weg, stand in der Defensive in der ersten Halbzeit gewohnt sicher. In einer Partie mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld, bei denen Hamborn 07 das eine oder andere Mal die Mittel des Erlaubten deutlich überschritt, konnte sich keine der beiden Mannschaften in den ersten 45 Minuten viele Torchancen erarbeiten. Der Gastgeber hatte seine beste Gelegenheit zur Führung in der 28. Minute durch Vedad Music. Tim Haal, der Frederik Meurs auf der rechten Abwehrseite vertrat, ließ kurz vor der Pause aus kurzer Distanz die bis dahin beste Möglichkeit aus. Er traf den Ball nach einer Ecke von Hasan Hasakaya, die Fabio Forster verlängert hatte, mit dem Kopf nicht richtig.