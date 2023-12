Fußball-Oberliga Der 1. FC Kleve bleibt vom Pech verfolgt

Zwar gab es bei Danny Rankl mittlerweile leichte Entwarnung. Der Stürmer hat sich am vergangenen Sonntag beim 0:2 gegen ETB Schwarz-Weiß Essen laut ersten Diagnosen nicht so schwer verletzt, wie zunächst befürchtet worden war. „Danny hat eine Prellung am Mittelfuß und eine Blessur am Sprunggelenk erlitten. Stand jetzt, wird es nicht länger ausfallen“, sagt Umut Akpinar. Fakt ist aber auch, dass die Chancen nicht sonderlich gut stehen, dass der routinierte Angreifer am Samstag gegen den Tabellenletzten dabei helfen kann, die Serie von mittlerweile schon sieben Spielen ohne Sieg zum Jahresabschluss zu stoppen.