Fußball : FC-Reserve erneut glücklos

Kleve Fußball-Bezirksliga, Gruppe 5: SC Bocholt 26 – 1. FC Kleve II 4:3 (2:2).

Es gibt Tage wie diesen, den man einfach nur vergessen möchte. Die Reserve des 1. FC Kleve führte gestern Nachmittag zwischenzeitlich mit 2:0 und verlor am Ende dann doch beim Tabellenvierten SC Bocholt 26 mit 3:4. „Es ist kein schönes Gefühl, wir haben die ersten 35 Minuten das perfekte Spiel gemacht, sind mutig gewesen und dann unsauber in unseren Aktionen geworden. Aber wir geben nicht auf“, haderte Coach Lukas Nakielski.

Seine Elf legte im Bocholter Stadion am Kaisergarten einen Blitzstart hin und lag nach 26 Minuten verdient mit 2:0 vorne. In der siebten Minute sorgte Ahmed Miri mit einem schönen Freistoß in den Winkel für das 1:0. Zwischendurch ließ Tim-Maxim Harwardt nach Hereingabe von Patrick Janssen eine hundertprozentige Möglichkeit liegen (18.). Dann belohnten sich die Klever für ihren forschen Auftritt mit dem zweiten Treffer: Dano Evrard ergatterte das Leder über Außen, schickte Janssen auf die Reise und dieses Mal blieb Harwardt eiskalt (26.). Doch in der 29. Minute hatte Evrard Pech, als er angeschossen wurde und das Spielgerät in die eigenen Maschen trudelte. Auch das Ausgleichstor kurz vor dem Halbzeitpfiff gehörte in die Kategorie „Muss nicht!“: Ein hart getretener Freistoß landete fünf Meter vor dem Kasten von Torwart Bjarne Christoph Janßen auf den Schlappen von Jan-Niklas Schmänk, der ungestört vollstreckte (45.+3).