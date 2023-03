Kleve Frederik Meurs spielt beim 1. FC Kleve wieder mit Freude

Am Sonntag, 14.30 Uhr, treffen die Klever auswärts auf den MSV Düsseldorf, der mit nur zwei Punkten weniger auf dem Abstiegsplatz 16 steht. „Wir erwarten einen sehr guten Gegner, der auch schon häufiger große Moral bewiesen hat. Wenn wir aber so spielen wie in der vergangenen Woche, können wir beim MSV einen Sieg holen“, sagt Frederik Meurs. Entscheidend seien die Tugenden. „Jeder Spieler zeigt derzeit Härte und Disziplin. So sind wir für jede Mannschaft unangenehm zu bespielen. Wir können uns nur selbst schlagen, indem wir in alte Muster verfallen“, sagt der 20-jährige Verteidiger.