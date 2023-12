Fußball-Oberliga 1. FC Kleve nutzt seine Chancen nicht

Die körperlich starken Gastgeber steigerten sich allerdings nach dem Seitenwechsel. Beslind Fazlija (52.) traf ans Außennetz. Das Spiel fand zusehends zwischen den beiden Strafräumen statt, schnelle Kombinationen wurden selten. Gefährlicher war aber weiterhin der 1. FC Kleve: Einen Freistoß aus 20 Metern Entfernung setzte Kapitän Fabio Forster in der 58. Minute an den Pfosten. Diwan Duyar hätte dann in der 79. Minute aus kurzer Distanz treffen müssen, einige Zuschauer hatten die Arme zum Jubeln schon oben. Doch der junge Angreifer vergab, im Gegenzug schalteten die Essener schnell. Der eingewechselte Yannick Reiners (80.) spitzelte den Ball an Kleves Keeper Ahmet Taner, der ansonsten einen ruhigen Nachmittag erlebte, vorbei ins Tor. Die DJK hatte in den Schlussminuten sogar Oberwasser, ohne weitere karätige Chancen herauszuspielen.