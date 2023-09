Fußball-Oberliga 1. FC Kleve zieht in zweite Pokalrunde ein

Maximilian Janssen (62.), Hamanosono (67.), Diwan Duyar (84.) und Ismanovski (89.) steuerten weitere Treffer bei. „Wir haben dieses Spiel sehr ernst genommen, das hat man von Anfang an gemerkt. Allerdings muss man auch festhalten, dass sich der TSV Beyenburg gut gewehrt hat, gerade in den Anfangsminuten. Doch wir hatten den unbedingten Willen, in die zweite Pokalrunde einzuziehen“, so Akpinar. „Wichtig ist auch, dass wir ohne Verletzte wieder die zweistündige Heimreise antreten konnten.“ In der zweiten Runde treffen die Rot-Blauen auf den Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen. Die Partie steigt am 27. September in der Klever Eroglu-Arena.