Fußball : Außenverteidiger Nils Hermsen tritt beim 1. FC Kleve kürzer

Kleve Der Linksverteidiger des Oberligisten wird den Verein nicht verlassen und im Notfall zur Verfügung stehen.

Der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve gibt bekannt, dass die Zusammenarbeit mit Linksverteidiger Nils Hermsen fortgesetzt wird. „Nils hat allerdings die Entscheidung gefällt, sich künftig auf sein Studium zu konzentrieren. Dazu kommt, dass er in den vergangenen vier Jahren immer wieder von schweren Verletzungen zurückgeworfen worden ist. So wird er kürzer treten, den Verein aber nicht verlassen. Im Notfall steht er uns weiter zur Verfügung“, sagt Hans Noy, Vorstandsmitglied des 1. FC Kleve.

Erst im vergangenen Sommer war der 23-Jährige vom Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter an den Bresserberg gewechselt. Ausgebildet wurde der Linksfuß in der Nachwuchsabteilung von Rot-Weiß Oberhausen. Zum Saisonbeginn war Nils Hermsen unter Trainer Umut Akpinar auf der linken defensiven Außenbahn gesetzt, nachdem sich Abdullo Saidov schwer verletzt hatte. Am elften Spieltag aber hatte er sich beim Auswärtsspiel in Straelen eine schwere Schulterverletzung zugezogen. In der Folge eroberte FC-Eigengewächs Sezai Kezer seinen Stammplatz. Bei der Rückkehr ins Mannschaftstraining wurde Hermsen zudem immer wieder von weiteren Blessuren außer Gefecht gesetzt. Er kommt bisher auf zehn Einsätze ohne Torbeteiligung für die Klever.