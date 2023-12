Fußball-Oberliga Niklas Klein-Wiele hat weiten Weg vor sich

Anfang Oktober wurde der 30-Jährige, der in dieser Saison bereits fünf Tore schoss, operiert. Mittlerweile läuft Klein-Wiele auch wieder ohne Krücken und Schiene. „Meine Knochen sind soweit in Ordnung. Jetzt beginnt aber der schwierigste Teil: Ich muss wieder auf die Beine kommen, Muskelaufbau betreiben“, sagt der Offensivakteur. So arbeitet Klein-Wiele, der auch in seinem Beruf als Polizist krankgeschrieben ist, mit Physiotherapeut Ulrich van Baal und einem Berufskollegen in Moers am Comeback, zudem besucht der Routinier ein Leistungszentrum, um dort wieder zu Kräften zu kommen.