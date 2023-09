Fußball-Oberliga Philipp Divis ist prompt eingeschlagen

Der 1. FC Kleve ist mit sieben Punkten aus vier Partien in die Saison gestartet, die Rot-Blauen stehen auf Tabellenplatz sechs. Zuletzt setzte man sich hochverdient mit 3:2 gegen den Aufsteiger FC Büderich durch. Am Sonntag, 15 Uhr, geht es auswärts gegen den Tabellenneunten VfB Homberg. „Die Mannschaft hat in der vorletzten Saison noch in der Regionalliga gespielt. Und sie haben unverändert eine hohe Qualität in ihren Reihen. Wir müssen also auf jeden Fall unser bestes Spiel auf den Platz bringen, um drei Punkte zu holen“, sagt der Verteidiger.