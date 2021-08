Fußball-Oberliga : Maxwell Bimpeh – ein Mann für alle Fälle beim 1. FC Kleve

Maxwell Bimpeh (rechts), Neuzugang vom FC Kray, hat beim 1. FC Kleve eine Menge vor. Er würde gerne einige Jahre beim Oberligisten bleiben. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Der Neuzugang des Fußball-Oberligisten spielt am liebsten als Innenverteidiger, kann aber überall eingesetzt werden. Zuletzt half er beim Sieg gegen Meerbusch im Angriff aus. An diesem Sonntag tritt er mit seinem Team beim 1. FC Bocholt an.

Für Maxwell Bimpeh erscheint der Wechsel vom FC Kray zum 1. FC Kleve wie ein großer Schritt nach vorne. Dabei spielen beide Teams in der gleichen Klasse, der Fußball-Oberliga. Der 23-Jährige aber sagt: „Der 1. FC Kleve ist ein sehr guter Verein, der das Potenzial hat, ganz oben mitzuspielen. Das ist mein Traum, deshalb bin ich hier.“ Seit einigen Wochen gehört der junge Mann, der 2015 aus Ghana nach Deutschland gekommen ist und nun in Mülheim an der Ruhr wohnt, zum Team von Trainer Umut Akpinar, das am Sonntag, 15.30 Uhr, beim 1. FC Bocholt antritt.

Zwischenzeitlich musste der 23-Jährige in der Vorbereitung wegen einer Knieblessur pausieren, mittlerweile aber ist er wieder an Bord. „Er musste allerdings einiges aufholen, ist aber auf einem guten Weg“, sagt Akpinar.

Info Einsatz von Danny Rankl ist erneut fraglich Der Gegner Der 1. FC Bocholt gilt als Top-Favorit in der Oberliga und hat dies auch beim 3:0 im Auftakt-Spiel bei den Sportfreunden Bamberg unterstrichen. Das Team stand beim Abbruch der vergangenen Saison auf Platz eins und wurde noch einmal verstärkt. Das Ziel „Der 1. FC Bocholt hat erhebliche Qualität“, sagt auch Umut Akpinar, Trainer des 1. FC Kleve. Sein Team ist mit einem 2:1-Erfolg gegen den TSV Meerbusch gestartet, den es sich mit einer Steigerung in der zweiten Hälfte verdiente. „Wir müssen uns allerdings noch einmal erheblich verbessern, wenn wir aus Bocholt etwas Zählbares mitnehmen wollen, was unser Ziel ist“, sagt der Klever Coach. Das Personal Ob Stürmer Danny Rankl (Sprunggelenkverletzung) diesmal mitwirken kann, ist fraglich. Christian Emmers (Ellbogenverletzung) und Pascal Hühner (Muskelfaserriss) fallen weiter aus.

Der 1. FC Kleve war keine unbekannte Adresse für Bimpeh, als sich die Kaderverantwortlichen im Frühjahr bei ihm meldeten. „Ich habe bislang zwei Mal gegen den 1. FC Kleve gespielt. Die Partien waren für mich schon immer ganz besonders, gerade die Stimmung im Klever Stadion. Die Zuschauer waren mit viel Leidenschaft dabei, haben bei jedem Ballkontakt reagiert“, sagt Maxwell Bimpeh rückblickend.

Die Duelle gegen die Klever datieren aus der Saison 2018/2019, als Maxwell Bimpeh noch für den VfB Speldorf aktiv war. Damals hinterließ er am Bresserberg nachhaltig Eindruck, als er in der Getec-Arena nicht nur immer wieder mächtig Druck über die defensive Außenbahn machte, sondern nach 74 Minuten auch zum 1:1-Ausgleich traf. Früh hatte Angreifer Michel Wesendonk (heute TuB Bocholt) damals für die Führung des Gastgebers gesorgt. „Hoffentlich können sich manche Klever noch an das Spiel erinnern“, sagt Maxwell Bimpeh heute lächelnd.

Dass die Anreise zum Training nun deutlich länger dauert, nimmt der Maler und Lackierer gerne in Kauf. „Ich habe sofort gespürt, dass man mich in Kleve gut annimmt. Es fühlt sich wie ein Zuhause an. Außerdem macht es richtig Bock, mit den Jungs zu spielen. Dann ist es egal, wie weit man fahren muss“, sagt Maxwell Bimpeh. In der Jugend lief er in der U-19-Bundesliga für Rot-Weiß Oberhausen auf. So wurden Oberliga-Klubs auf ihn aufmerksam. Angebote erhielt der Defensivakteur zuletzt reichlich. Dennoch sagt er bemerkenswert bescheiden: „Ich bin froh über die Chance beim 1. FC Kleve.“

Doch auf welcher Position soll Maxwell Bimpeh auflaufen? Diese Frage ist noch nicht abschließend beantwortet worden. Bei der Vorstellung des Neuzugangs hatte Trainer Umut Akpinar insbesondere dessen Vielseitigkeit gelobt. „Maxwell ist laufstark und zweikampfstark. Er hat schon reichlich Erfahrung in der Oberliga gesammelt. Wir sehen ihn als Innenverteidiger, aber er ist überall einsetzbar“, sagte Christoph Thyssen, Vorsitzender des 1. FC Kleve, bei der Vorstellung des Neuzugangs. Das bewies der 23-Jährige am vergangenen Sonntag beim 2:1-Sieg gegen den TSV Meerbusch. Maxwell Bimpeh musste nach seiner Einwechslung in der Offensive aushelfen, weil das Personal dort aktuell knapp ist.