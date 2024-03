Fußball-Oberliga Ein Hoffnungsträger im Abstiegskampf

Nun wartet am Sonntag, 15.30 Uhr, ein besonderes Duell auf Jerz. Es geht auswärts gegen seinen Ex-Verein. „Diesem Spiel fiebere ich seit meinem Wechsel entgegen. Ich bin sowas von heiß, Alfred Appiah genauso“, sagt Jerz. Die Zuversicht, dass der krisengeschüttelte 1. FC Kleve den Klassenerhalt schafft, ist unverändert groß. „Ich weiß, wie heiß die Mannschaft ist und was sie kann. Tagtäglich sehen wir im Training, dass wir zu Unrecht in der Tabelle so weit unten stehen. Das wird sich sicherlich bald ändern, wir werden in Zukunft mehr Punkte holen“, sagt Jerz. Und er könne sich vorstellen, langfristig bei den Rot-Blauen zu bleiben. „Trainerteam und Mannschaftskollegen haben mich unheimlich gut aufgenommen. Und das Training ist nochmal ganz anders als in St. Tönis, es ist unter Umut Akpinar deutlich anstrengender. Aber dafür bin ich dankbar, denn so kann ich mich weiterentwickeln.“ Der SC St. Tönis 1911/20 war stark in die Rückrunde gestartet. Der Tabellenzwölfte, der wie der 1. FC Kleve 24 Punkte auf dem Konto hat, musste sich zuletzt aber zwei Mal in Serie geschlagen geben. Mit 3:4 unterlagen die Blau-Gelben dem TVD Velbert, mit 0:1 den Sportfreunden Baumberg. „Sie haben in der Rückrunde ordentlich aufgeholt, die letzten beiden Spiele dann aber gegen Spitzenteams verloren“, sagt Georg Mewes, Sportlicher Leiter beim 1. FC Kleve. Das Ziel sei klar: „Wir wollen auf jeden Fall was mitnehmen. Es ist an der Zeit, den Bock umzustoßen.“